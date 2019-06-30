В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево. Соответствующие фотографии появились в социальной сети Instagram.
Представители аэропорта пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Ранее, 28 июня, сообщалось, что стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что подтопление на вылетах самолетов никак не отразилось.
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