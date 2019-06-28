Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой. Об этом в пятницу, 28 июня, со ссылкой на очевидцев сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что очевидец предоставил видеозапись, на которой видно, что шасси самолета находится в воде. Пассажиров через огромную лужу перевозят на автомобилях «Газель», колеса которых утопают в ней наполовину. Собеседник агентства также отметил, что уже наблюдал похожую ситуацию в прошлом году.

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В пресс-службе Шереметьево ТАСС сообщили, что подтопление на вылетах самолетов никак не отразилось. «Рейсы выполняются по расписанию», — сказали там.

Ранее в сети появились многочисленные видеозаписи, на которых запечатлен потоп на подъезде к терминалу B со стороны подмосковной Лобни. На кадрах видны заглохшие в воде машины и пассажиры аэропорта, которых перевозят через огромные лужи в кузовах машин. Туристам посоветовали пересесть на аэроэкспресс.

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