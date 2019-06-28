Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево

Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. Кадры с затоплением появились в Instagram-аккаунте monkey_dust и других пользователей.

Фото опубликовано @ssgurov1

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На опубликованном ролике видно, как мужчины выталкивают из воды свои машины и пытаются продвинуть их по затопленной дороге. «Лех, давай нырнем!» — предлагает автор ролика своему знакомому. «Вызывайте гондольеров!» — написала одна из пользовательниц социальной сети в комментариях к записи.

Фото опубликовано @alla_la_scorp

На другом видео стоящие в кузове грузового автомобиля люди под зонтами «плывут» по затопленной дороге. «Паромогазель. Кто в Шарик?» — говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что подъезд к аэропорту Шереметьево затопило из-за дождей. «Сегодня, 28 июня, в связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта. Туристам посоветовали пересесть на аэроэкспресс.

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