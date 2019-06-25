Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ-100 в Шереметьево

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев впервые публично высказался по поводу произошедшего в мае крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево и выразил соболезнования жертвам катастрофы, в результате которой погиб 41 человек. Об этом во вторник, 25 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«МАК [Межгосударственный авиационный комитет] опубликовал предварительный отчет катастрофы, к нам много вопросов и у нас много вопросов», — сказал глава авиаперевозчика на годовом собрании акционеров.

Он также добавил, что в прошлом году уровень безопасности полетов «Аэрофлота» составил 99,974 процента, тем самым перевыполнив норматив в 99,9 процента.

Как отмечает издание, пресс-служба авиакомпании также ранее ни разу не комментировала произошедшее.

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14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Он был принят технической комиссией, в состав которой входят специалисты МАК, Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого». Из документа стало известно, что после попадания в SSJ-100 молнии у самолета отключился автопилот и была нарушена связь, а в предыдущем его полете замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна не было.

Самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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