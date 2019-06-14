Опубликован отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая этого года, говорится в пресс-релизе МАК.

Из отчета следует, что после попадания в SSJ-100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в документе сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было.

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Помимо этого подтверждено, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу. К третьему касанию основные стойки шасси уже были частично разрушены: произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром.

Сообщается, что отчет был принят 4 июня технической комиссией, в состав которой входят специалисты МАК, Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого». Комиссия «наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета», сказано в публикации на сайте МАК.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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