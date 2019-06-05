МЧС объяснило задержку пожарных во время катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Дополнительные пожарные расчеты не сразу пропустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из-за закрытой взлетной полосы. Об этом заявил замглавы МЧС Павел Барышев, передает РИА Новости.

По его словам, поисково-спасательные подразделения в Шереметьеве уже были во время катастрофы. «Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», — сказал замминистра.

Ранее 5 июня Межгосударственный авиационный комитет представил правительственной комиссии предварительный отчет расследования катастрофы SSJ-100. Документ пообещали опубликовать в ближайшее время.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. По словам командира воздушного судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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