Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Руководство компании «Шереметьево хэндлинг» (дочерняя структура Шереметьво) повысило грузчикам зарплату в пять раз, но это не помогло решить проблему с задержкой выдачи багажа. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора Шереметьево Михаила Василенко.

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.

Глава аэропорта не пояснил, распространяется ли повышенная зарплата на всех сотрудников или только на новых. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, сейчас ведется набор персонала и аэропорт рассчитывает нанять до 400 грузчиков.

Отмечается, что найм новых грузчиков подразумевает их обучение в течение двух месяцев. Кроме того, неграждане России не могут претендовать на эту должность, так как аэропорт является стратегическим объектом.

В июне пресс-служба аэропорта Шереметьево объяснила, что очереди на выдачу багажа образовались из-за опозданий рейсов. Уточняется, что самолеты прибывали в аэропорт с опозданием из-за высокой грозовой активности, и в Шереметьеве скопились около 1,5 тысячи единиц багажа из-за несостоявшихся трансферных стыковок. Сейчас багаж отправляется в пункты назначения.

30 июня в сети появились фотографии огромных очередей в Шереметьево. Также отмечалось, что 29 и 30 июня большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не было отправлено по назначению.

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