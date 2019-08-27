В Шереметьево откроется новая взлетная полоса

В аэропорту Шереметьево имени Пушкина откроется третья взлетно-посадочная полоса (ВПП). Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск новой ВПП в московском аэропорту запланирован на 1 сентября.

Как ранее уточнял ТАСС со ссылкой на данные Минтранса, ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций (ВПО) с текущих 70 до 100 в час. Как указано на сайте Шереметьево, сейчас количество ВПО составляет 55 операций в час, с вводом ВПП-3 их количество должно увеличиться до 90.

В августе британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире. Аэропорты оценивали по восьми пунктам, по каждому из которых можно было получить до 10 баллов. Шереметьево набрал 6,50 балла по сумме всех показателей, что стало наибольшим результатом.

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