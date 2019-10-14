Новый терминал российского аэропорта принял первые рейсы

В новом терминале международного аэропорта Хабаровск приступили к обслуживанию воздушных судов. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Терминал внутренних авиалиний принял и отправил два первых рейса: из Москвы и Улан-Удэ. 256 пассажиров авиакомпаний Nordwind и «ИрАэро» встречало руководство аэропорта Хабаровск, представители консорциума японских инвесторов и авиакомпаний. Симфонический оркестр Хабаровского музыкального театра исполнил для них концерт «Музыка на небесах».

Airbus A-330 авиакомпании Nordwind стал первым самолетом, который обслужили в Хабаровске с использованием телескопического трапа.

Как отметил директор филиала авиакомпании Nordwind в Хабаровске Алексей Фраймович, с 27 октября авиакомпания начнет выполнение пяти новых регулярных рейсов во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

Строительство терминала началось в марте 2018 года. Терминал площадью 27 тысяч квадратных метров оснащен тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения и семью эскалаторами. Он способен обслуживать до трех миллионов пассажиров в год. Да этого аэропорт Хабаровск имел два терминала — внутренний и международный.

В декабре 2018 года стало известно, что в строительстве воздушной гавани примут участие и японские инвесторы. Ими стали SojitzCorp., JATCO и JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей.

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