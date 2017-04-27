Терминалы Шереметьево свяжет скоростной поезд

Южный и северный терминальные комплексы Шереметьево свяжет скоростной поезд. Об этом на форуме SkyService 2017 рассказал первый заместитель генерального директора по производству в московском аэропорту Андрей Никулин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, поезд будет передвигаться по межтерминальному переходу, который откроется в декабре 2017 года. Работы по его прокладке под взлетно-посадочными полосами (ВПП) уже выполнены. Благодаря этому можно будет существенно сократить время пересадок. Время в пути по переходу составит 2,5 минуты для пассажиров и одну минуту для багажа.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

«Пропускная способность тоннеля — более 1,8 тысячи пассажиров в час, 11,2 миллионов пассажиров в год», — заявил Никулин. Он также добавил, что уникальность постройки перехода заключается в том, что он был проложен без закрытия ВПП.

Кроме того, как рассказал Никулин, что на данный момент в Шереметьево сосредоточены 47 процентов всех пассажироперевозок московского авиаузла. По словам топ-менеджера, в этом и следующем году также планируется открытие полностью автоматизированного грузового терминала и нового современного пассажирского терминала В.

В начале апреля Шереметьево закрыл на реконструкцию терминал С. В аэропорту решили объединить его со строящимся терминалом В ради расширения пропускной способности воздушной гавани в целом.

