Японцы научат россиян строить аэропорты

Японские инвесторы примут участие в строительстве нового терминала международного аэропорта Хабаровска, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Также они поделятся методами и стандартами управления аэропортами.

По данным издания, 10 процентов компании, владеющей и управляющей хабаровским аэропортом, выкупит консорциум из трех инвесторов: компании Jatco (управляет одним из двух аэропортов Токио), инвестиционной Sojitz Corp. и частно-государственного фонда Overseas Infrastructure Investments Corp.

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Сумма сделки не раскрывается, но известно, что консорциуму также достанется опцион, позволяющий в будущем увеличить долю до 25 процентов плюс одна акция. Ожидается, что соглашение будет подписано 18 декабря в Токио.

Сейчас аэропорт имеет два терминала: внутренний и международный. В планах владельца — компании «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка — обновить оба. Сейчас строится новый внутренний терминал, его открытие запланировано на третий квартал 2019 года. Международный начнут возводить в 2020-м.

По словам Басюка, наиболее ценной инвестицией со стороны японских компаний станут не финансовые вложения, а опыт в сфере строительства и управления аэропортами, а также высокие стандарты обслуживания пассажиров. Сделка станет первым случаем, когда иностранный инвестор выкупает долю в строящемся российском аэропорту — прежде сотрудничество касалось только уже готовых объектов.

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