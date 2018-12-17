Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина

Аэропорт города Пензы захотели назвать именем Александра Куприна. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

Ранее главным претендентом на победу в Пензе был Виссарион Белинский, однако в настоящий момент в лидеры с отрывом в один процент голосов вырвался Александр Куприн. Многие региональные группы во «ВКонтакте» призвали жителей Пензы голосовать за Куприна, так как он входит в число любимых писателей Владимира Путина.

Всего за неделю второго тура конкурса «Великие имена России» в голосовании приняли участие 135,8 тысячи россиян. Лидером по количеству проголосовавших до сих пор остается Санкт-Петербург. Питерский аэропорт Пулково набрал 46,6 тысячи голосов. На втором месте оказался московский аэропорт Внуково (34,5 тысячи проголосовавших), на третьем аэропорт Пензы (21,7 тысячи проголосовавших), за ними следует Архангельск (19,4 тысячи проголосовавших) и Нижневартовск (13,7 тысячи проголосовавших).

В Архангельске в лидеры вырвался Федор Абрамов (51 процент голосов), а в Санкт-Петербурге Александр Невский (47 процентов голосов). При этом в московском Внуково фаворитом проголосовавших остается Андрей Туполев (42 процента голосов).

Выбор городов-участников второго тура был сделан «после дополнительных консультаций с экспертами и коллегами из регионов», сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. «Действовать под копирку в таком проекте нельзя, — сказал Валерий Фадеев. — Поэтому мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы разобраться в спорных ситуациях, к которым также отнесли вопрос с утверждением победителя в Горно-Алтайске». Второй этап конкурса стартовал 10 декабря и продлится до 23 декабря.

Ранее в декабре организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги финального этапа конкурса по выбору имен для 47 крупных российских аэропортов. Всего в акции, запущенной Общественной палатой России 11 октября, приняли участие более 5,5 миллиона человек. По результатам голосования имена были выбраны для 42 аэропортов страны. Например, московскому Шереметьево присвоят имя Александра Пушкина, а аэропорту Магадана — имя Владимира Высоцкого.

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