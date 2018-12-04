Шереметьево станет носить имя Пушкина

Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги финального этапа конкурса по выбору имен для 47 крупных российских аэропортов. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

Всего в конкурсе, запущенном Общественной палатой России 11 октября, приняли участие более 5,5 миллиона человек. По результатам голосования, имена были выбраны для 42 аэропортов страны. Например, московскому Шереметьево присвоят имя Александра Пушкина, а аэропорту Магадана имя Владимира Высоцкого.

При этом пять популярных имен вышли в лидеры сразу в нескольких городах. В таком случае по правилам конкурса, если одно и то же имя лидировало в нескольких городах, то его присвоили тому аэропорту, где за него было отдано больше всего голосов в процентном соотношении.

Таким образом, имя Петра Первого у Санкт-Петербурга, где за него было отдано 47 процентов голосов, отвоевал Воронеж (59 процентов голосов). Имя Михаила Ломоносова присвоили московскому аэропорту Домодедово (71 процент голосов), в Архангельске за него был отдан 61 процент голосов. Имя Фармана Салманова выиграл у Нижневартовска (45 процентов голосов) аэропорт Сургута (58 процентов голосов). Именем Михаила Лермонтова решили назвать аэропорт в Минеральных Водах (89 процентов голосов), так как в Пензе за него было отдано только 87 процентов голосов. А имя Сергея Королева присвоили аэропорту в Самаре (60 процентов голосов), для московского Внуково это имя выбрали только 43 процента.

В связи с этим в трех городах, проигравших в конкуренции за эти имена (Санкт-Петербург, Архангельск, Нижневартовск), будет проведен второй тур финального голосования. В рамках дополнительного тура в шорт-листы добавят по одному имени из списка Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), следующее за именами-финалистами.

Экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен для Внуково и аэропорта в Пензе.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, завершилось 30 ноября.