Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов

Завершилось финальное голосование в конкурсе «Великие имена России». Об этом сообщается на сайте конкурса.

По заявлению организаторов, подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступивших из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.

Ранее стало известно, что всего в финальном этапе конкурса поучаствовали 4 828 436 человек. По общему числу набранных голосов абсолютным чемпионом стал город Пенза (293,8 тысячи голосов), за ним следует город Минеральные воды (290,6 тысячи голосов) и Симферополь (255,3 тысячи голосов).

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие могли проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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