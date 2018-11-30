Настал последний день выбора названий российских аэропортов

Около пяти миллионов россиян приняли участие в последнем этапе голосования конкурса «Великие имена России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

Всего в финальном этапе конкурса поучаствовали 4 828 436 человек. За последние сутки организаторы конкурса зафиксировали более миллиона голосов, среди которых около 300 тысяч осуществлялись через «Вконтакте». Отмечается, что до конца голосования осталось несколько часов, так как 30 ноября — последний день конкурса.

В нескольких городах произошла смена лидирующих вариантов имен для аэропортов. Например, в Новом Уренгое имя Ивана Губкина обошло Сабита Оруджева. В Екатеринбурге литератор Павел Бажов опередил промышленника Акинфия Демидова. В Красноярске певец Дмитрий Хворостовский обогнал художника Василия Сурикова.

По общему числу набранных голосов абсолютным чемпионом стал город Пенза (293,8 тысячи голосов), за ним следует город Минеральные воды (290,6 тысячи голосов) и Симферополь (255,3 тысячи голосов). Московский аэропорт Домодедово оказался на седьмой строчке по количеству проголосовавших (155,6 тысячи человек).

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие могут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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