В выборе названий для аэропортов обозначилась неожиданная интрига

За неделю в финальном этапе общенационального конкурса «Великие имена России» приняли участие около 850 тысяч россиян. Об этом сообщается на официальном сайте великиеимена.рф.

Отмечается, что почти 660 тысяч человек проголосовали через сайт или социальные сети, более 50 тысяч человек позвонили по горячей линии, а около 130 тысяч человек послали заполненные вручную анкеты в адрес оргкомитета конкурса.

Организаторы проекта назвали главной интригой то, что некоторые популярные имена заняли лидирующую позицию в качестве названий сразу нескольких аэропортов разных городов. Например, имя Петра Первого вышло в лидеры голосования в Санкт-Петербурге (аэропорт Пулково), Воронеже и Астрахани, а имя Михаила Лермонтова — в Пензе и Минеральных Водах.

Уточняется, что по правилам конкурса, если одно и то же имя будет лидировать в нескольких городах, то его присвоят тому аэропорту, где за него будет отдано больше всего голосов в процентном соотношении. Например, за Петра Первого в Санкт-Петербурге отдан 51 процент голосов, в Астрахани — 42 процента, а в Воронеже 31 процент. Таким образом, если бы итоги подводились уже сейчас, то имя Петра Первого присвоили питерскому Пулково.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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