Мисс Мира поторопила россиян выбрать новые названия для аэропортов

Победительница международного конкурса Мисс Мира 2008 года модель Ксения Сухинова напомнила о всероссийском проекте «Великие имена России». Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

«Завершается голосование, по итогам которого организаторы составили шорт-лист из трех популярных имен для каждого города. Выбирать победителя будем мы в ходе интернет-голосования, которое продлится до 30 ноября. Так что, если вы еще не приняли участие в этом проекте, то самое время поторопиться», — призвала модель.

Кроме того, Сухинова рассказала подписчикам о петиции по поводу возврата имени музыканта Егора Летова в шорт-лист, которая появилась на портале «Российская общественная инициатива». Для того, чтобы петицию рассмотрели, она должна собрать сто тысяч голосов.

«Егор Летов — одна из ключевых фигур сибирской рок-музыки, он известен далеко за пределами Омска, Сибири и России. Между тем, у большинства поклонников его имя ассоциируется именно с городом Омском, где он родился, творил и умер», — заявляют авторы петиции.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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