Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей

Президент России Владимир Путин подписал в среду, 28 ноября, указ о присвоении имен выдающихся деятелей аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, «отдельным географическим объектам могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством с целью увековечивания памяти».

В указе отмечается, что имена будут присваиваться президентом России по представлению Общественной палаты и правительства.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

Ранее 28 ноября стало известно, что частный аэропорт малой авиации Поповка назовут именем поэта и музыканта Егора Летова.

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