Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов

Более двух миллионов человек приняли участие в финальном этапе общенационального конкурса «Великие имена России», в рамках которого люди выбирают дополнительные названия для крупных отечественных аэропортов. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

По состоянию на субботу, 24 ноября, Архангельск пока выигрывает у Москвы (Домодедово) имя Михаила Ломоносова — 54 против 39 процентов от общего количества проголосовавших и 0,96 против 0,14 процента от численности населения региона. Имя Сергея Королева досталось бы Самаре, а не Москве (Внуково) — 55 против 44 процентов. Схожая ситуация по Петру Первому, за которого конкурируют Санкт-Петербург и Воронеж.

В Москве (Шереметьево), где голосование идет по «четверке» имен-финалистов, авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22 процента опережает поэта Александра Пушкина.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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