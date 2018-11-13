Сотни тысяч россиян выбрали аэропортам имена великих соотечественников

Более двухсот тысяч человек приняли участие в первый день финального голосования в конкурсе «Великие имена России». Об этом сообщается на сайте проекта во вторник, 13 ноября.

Голосование проходит сразу на нескольких платформах — на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также по телефону «горячей линии».

Наибольшею активность в конкурсе демонстрируют жители Санкт-Петербурга: за название для аэропорта Пулково проголосовали более девяти тысяч человек. За московский аэропорт «Внуково» голоса отдали 8,4 тысячи человек. Далее по популярности идет Симферополь, Уфа и Нижний Новгород.

«Среди имен-финалистов, которые вошли в финальный шорт-лист, определились очевидные лидеры, которых поддержало абсолютное большинство участников конкурса. Так в Калининграде с большим отрывом лидирует Иммануил Кант, в Пензе — Михаил Лермонтов, в Уфе — Муса Гареев, в Казани — Андрей Туполев, в Нижнем Новгороде – Валерий Чкалов», — говорится в сообщении.

По итогам голосования каждому из 47 аэропортов России присвоят имя выдающегося соотечественника. Речь идет не о переименовании объектов, а о присвоении дополнительного названия. Всего для финального этапа конкурса было отобрано 124 имени.

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