Актриса сериала «Универ» захотела аэропорт в свою честь

Российская актриса Анна Хилькевич, сыгравшая в сериале «Универ», напомнила подписчикам о конкурсе «Великие имена России», запущенном 11 октября Общественной палатой РФ. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram в понедельник, 29 октября.

«Уже завтра последний день народного голосования по выбору новых названий аэропортов нашей страны на великиеимена.рф. И уже скоро начнут готовить шорт-листы: будет по три варианта для каждого аэропорта и открытое голосование», — уточнила Хилькевич.

Также актриса пошутила про аэропорт в честь себя. «Предлагаю назвать какой-нибудь российский аэропорт имени Хилькевич», — написала актриса. «Шучу, не Хилькевич. Шучу, не Аэропорт», — добавила она.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России», согласно его концепции названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

Изначально в конкурсе участвовало 45 воздушных гаваней, однако позже к нему присоединились Калуга и Пенза. Сейчас в проекте участвуют 47 аэропортов России.

Также сообщалось, что организаторы проекта «Великие имена России» приняли решение продлить второй этап конкурса до 30 октября. На данный момент на уровне региональных общественных палат формируются первичные списки вариантов названий аэропортов. Таким образом, во вторник, 30 октября, в 18:00 по московскому времени завершится второй этап конкурса «Великие имена России».

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