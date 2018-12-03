Россиянам понравилось выбирать названия для аэропортов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, как россияне относятся к конкурсу «Великие имена России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимна.рф.

Оказалось, что более половины (54 процента) россиян положительно относятся к этой инициативе. Причем за последний месяц этот показатель вырос на семь процентов.

Также выяснилось, что в целом о проекте «Великие имена России» известно 75 процентам респондентов.

Среди людей, положительно относящихся к выбору названий для аэропорта в своем регионе, 54 процента признались, что отдали бы предпочтение земляку, известному в этом регионе. Еще 38 процентов считают, что имя земляка присваивать необязательно.

Больше всего россиян (30 процентов) предлагают назвать аэропорты именами выдающихся ученых, а 29 процентов россиян предпочитают военных. Еще 23 процента респондентов отдали свой голос за деятелей культуры и искусства, а другие 15 процентов считают, что это должны быть работники социальной сферы. Остальные восемь процентов проголосовали за имена выдающихся рабочих.

«Конкурс "Великие имена России" приобрел широкий размах, оставил положительное впечатление у россиян. Тем самым достигнута его главная цель — привлечь внимание к делам великих ученых, писателей, полководцев, летчиков и космонавтов нашей страны, к ее славной истории, к ее победам и свершениям», — прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, завершилось 30 ноября. Победители конкурса будут объявлены 4 декабря.

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