Пензенскому аэропорту захотели присвоить имя Виссариона Белинского

Россияне активно принимают участие в выборе названий для аэропортов во втором этапе конкурса «Великие имена России», который проходит с 10 по 23 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

В общей сложности за два дня второго этапа в голосовании приняли участие около 36 тысяч человек. Пока лидером по количеству проголосовавших остается Санкт-Петербург (почти 15 тысяч голосов), за ним следует московский Внуково (около 9 тысяч голосов) и аэропорт Пензы (5 тысяч голосов).

Также определись лидирующие имена для названий нескольких аэропортов. Например, в Санкт-Петербурге это Александр Невский, который набрал 56 процентов голосов, в Архангельске — Федор Абрамов (49 процентов), а в Москве — Андрей Туполев (42 процента).

В Нижневартовске и Пензе разрыв голосов между лидирующими кандидатами небольшой. В Нижневартовске Александр Филипенко на два процента опережает Виктора Муравленко, а в Пензе Виссарион Белинский на два процента опережает Александра Куприна.

Выбор городов-участникам второго тура был сделан «после дополнительных консультаций с экспертами и коллегами из регионов», сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. «Действовать «под копирку» в таком проекте нельзя, — сказал Валерий Фадеев. — Поэтому мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы разобраться в спорных ситуациях, к которым также отнесли вопрос с утверждением победителя в Горно-Алтайске».

Ранее в декабре организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги финального этапа конкурса по выбору имен для 47 крупных российских аэропортов. Всего в конкурсе, запущенном Общественной палатой России 11 октября, приняли участие более 5,5 миллиона человек. По результатам голосования имена были выбраны для 42 аэропортов страны. Например, московскому Шереметьево присвоят имя Александра Пушкина, а аэропорту Магадана — имя Владимира Высоцкого.

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