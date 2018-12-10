У российских аэропортов появился шанс получить имена Чайковского и Шостаковича

С 10 по 23 декабря пройдет второй тур финального голосования по выбору имен для пяти аэропортов: Москва (Внуково), Санкт-Петербург, Архангельск, Пенза, Нижневартовск. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

Лидеры голосования не стали победителями по результатам основного тура в этих городах, поскольку параллельно номинировались в других населенных пунктах, где за них был подан больший процент голосов от общего числа проголосовавших.

Во втором туре будет предложено проголосовать за новые «тройки» имен-финалистов, сформированные по общему правилу: из «троек» исключены имена, победившие в других регионах, и добавлены новые имена из списка ВЦИОМ — следующие за теми, которые стали финалистами первого тура.

Из списков голосования о присвоении имени аэропорту Внуково (Москва) исключено имя Сергея Королева (победил в Самаре), добавлено имя Петра Чайковского. В Санкт-Петербурге исключены имена Петра I (победил в Воронеже) и Александра Пушкина (победил в Москве (Шереметьево)), добавлены имена Федора Достоевского и Дмитрия Шостаковича. В Архангельске исключено имя Михаила Ломоносова (победил в Москве (Домодедово)), добавлено имя Ивана Папанина. В Пензе исключено имя Михаила Лермонтова (победил в Минеральных Водах), добавлено имя Василия Ключевского. В Нижневартовске исключено имя Фармана Салманова (победил в Сургуте), добавлено имя Виктора Муравленко.

Выбор городов-участникам второго тура был сделан «после дополнительных консультаций с экспертами и коллегами из регионов», сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. «Действовать «под копирку» в таком проекте нельзя, — сказал Валерий Фадеев. — Поэтому мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы разобраться в спорных ситуациях, к которым также отнесли вопрос с утверждением победителя в Горно-Алтайске».

Ранее в декабре организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги финального этапа конкурса по выбору имен для 47 крупных российских аэропортов. Всего в конкурсе, запущенном Общественной палатой России 11 октября, приняли участие более 5,5 миллиона человек. По результатам голосования имена были выбраны для 42 аэропортов страны. Например, московскому Шереметьево присвоят имя Александра Пушкина, а аэропорту Магадана — имя Владимира Высоцкого.

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