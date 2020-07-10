Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу

Финский бизнесмен этой весной перевез на своем минивене через закрытую российскую границу более 700 человек. Об этом пишет «Инфо.СМИ».

Всего генеральный директор фирмы HH-Kuriiri Юкка Юркинен за время эпидемии коронавируса перевез около 730 человек. Примерно половина пассажиров вернулись из Финляндии в Россию, половина — из России в Финляндию.

Предприниматель отвозил из России в Финляндию граждан Бразилии, США, Новой Зеландии, Австралии, Канады, Южной Кореи, Японии и Гонконга. Из Финляндии они возвращались на родину.

По словам Юркинена, у восьмерых человек возникли проблемы с российскими пограничниками. Они проверяли, достаточно ли у них было оснований для выезда из страны. В случае отказа во въезде гражданам приходилось самостоятельно искать способы вернуться в Выборг.

«В России действительно следят за тем, чтобы человек, который пересек границу, находился по заявленному адресу», — рассказал он.

Координацией услуг по возвращению граждан на родину занималось Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Консульство предоставляло Юркинену список людей, которых было необходимо перевезти. Затем в середине июня люди уже напрямую связывались с компанией бизнесмена.

Ранее стало известно о формирование списка стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит международное авиасообщение. Так, уточняется, что правительство уже поручило соответствующим ведомствам подготовить перечень государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Их граждане могут стать первыми, для кого Россия на взаимных условиях откроет границы.

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