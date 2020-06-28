В ФСБ рассказали о попытке нарушения российской границы

Сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Калининградской области предотвращена попытка нарушения госграницы на российско-польском участке. Об этом в воскресенье, 28 июня, в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости.

По данным ФСБ, нарушителем оказался 37-летний гражданин Болгарии, который собирался попасть из Польши в Россию. Мужчина незаконно пересек границу в районе населенного пункта Мамоново, но был обнаружен и задержан пограничниками.

Как отмечают в спецслужбе, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства пересечения границы, за которое иностранцу грозит наказание в соответствии с российским законодательством.

18 июня сообщалось, что российского заключенного, сбежавшего из больницы во время отбытия наказания за убийства и разбой, поймали в Финляндии после нелегального перехода границы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru