Осужденный за убийства российский зек пешком дошел до Финляндии

Российского зека, сбежавшего из больницы во время отбытия наказания за убийства и разбой, поймали в Финляндии после нелегального перехода границы. Об этом сообщила Федеральная службы исполнения наказаний (ФСИН) на своей странице во «ВКонтакте».

По данным ведомства, 14 июня в 11.30 пограничный патруль пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии арестовал человека в районе Юлямаа. Он приехал в страну из России утром того же дня, уведомили финские пограничники российских коллег. Пограничная служба Финляндии начала расследование в связи с несанкционированным пересечением российско-финской границы.

Во ФСИН сообщили, что беглецом является осужденный Михаил Голиков, который заживо сжег человека в автомобиле, а другого зарубил топором за дозу наркотиков. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, а в 2019 году оставшиеся пять лет срока ему заменили на принудительные работы.

После этого он попал в больницу города Ачинск Красноярского края, откуда сбежал в ночь на 4 мая 2020 года.

Голиков рассказал, что после побега из больницы, он на такси добрался из Ачинска до Новосибирска, откуда автостопом доехал до Петербурга. Затем осужденный пешком дошел до Финляндии. При себе у него были поддельные документы на имя Кикты Дмитрия 1989 года рождения.

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