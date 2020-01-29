Осужденный на 15 лет россиянин сбежал из суда

В Новокузнецке осужденный на 15 лет преступник сбежал из суда. Об этом в среду, 29 января, сообщила «Ленте.ру» Надежда Ананьева, официальный представитель управления Следственного комитета по Кемеровской области.

По ее словам, 29 января в 16:30 по местному времени (12:30 мск) поступило сообщение, что из здания одного из судов города скрылся подсудимый. Предварительно установлено, что 33-летний начальник конвойной службы вывел преступника в туалет, в какой-то момент тот ударил конвоира по лицу и покинул суд.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти")», — рассказала Ананьева.

В настоящее время подсудимого ищут. На месте работают следователи-криминалисты, а также руководитель следственного отдела. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого.

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