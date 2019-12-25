Из российской колонии сбежали двое заключенных

Из колонии-поселения в Ставропольском крае совершили побег двое заключенных. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Осужденные покинули территорию колонии ИК-6 еще 16 декабря, сейчас их местонахождение не установлено. Сотрудники УФСИН заняты поиском беглецов.

Заключенные были осуждены за кражи и разбойные нападения. Их перевели в колонию-поселение из колонии общего режима по решению суда.

16 ноября из тюрьмы в Нижегородской области сбежал заключенный, которого приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Мужчина был осужден за изнасилование, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, содержатся без охраны, и в часы от подъема до отбоя могут свободно передвигаться в пределах колонии и носить гражданскую одежду. Кроме того, с разрешения администрации они могут находиться на территории ближайшего муниципального образования, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением.

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