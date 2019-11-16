Из российской колонии сбежал насильник

Из тюрьмы в Нижегородской области сбежал заключенный, которого приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», мужчина был осужден за изнасилование, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Уточняется, что в колонию его отправили в марте 2009-го, то есть он уже успел отбыть большую часть срока. По информации РИА Новости сбежавший — Раушан Салахов, он самовольно покинул территорию поселения при ИК-5. Побег произошел еще 12 ноября, огласке эту информацию предали через несколько суток. Пока о местонахождении мужчины ничего не известно.

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В начале ноября стало известно, что из исправительной колонии в городе Мелеузе (Башкортостан) сбежал мужчина, осужденный за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кражу. Его приговорили к 6,5 годам заключения, он уже отсидел больше половины срока. После побега было возбуждено уголовное дело. Заключенного задержали спустя несколько дней в Уфе. За побег ему грозит дополнительно до четырех лет заключение, также он должен будет возместить затраты за свою поимку.

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