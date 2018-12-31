Заключенный сбежал из тюрьмы с помощью веревочной лестницы

Преступник сбежал из французской тюрьмы «Френ», используя веревочную лестницу. Об этом сообщили в эфире радиостанции FranceInfo, передает ТАСС.

С помощью веревочной лестницы заключенный перелез через стену тюрьмы. Ему удалось сбежать, несмотря на то, что по нему стреляли сотрудники учреждения. Отмечается, что мужчина мог поранить руки о колючую проволоку.

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Известно, что беглец отбывал наказание за кражу со взломом и был приговорен к трем годам лишения свободы. К тому же, до этого он пытался сбежать из зала суда, но был пойман.

Как отмечает агентство, тюрьма «Френ» — крупнейшая во Франции. Однако заведение переполнено на 200 процентов, поэтому эксперты относят его к одним из худших в стране.

В сентябре российские полицейские задержали осужденного, который сбежал из колонии на служебной машине ФСИН. После побега в отношении заключенного возбудили дело об угоне (статья 166 УК РФ) и побеге из колонии (статья 313 УК РФ).

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