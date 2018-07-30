Во Франции заключенный взял в заложники медсестру

Заключенный тюрьмы во французской коммуне Салон-де-Прованс захватил медсестру в заложники. Об этом говорится в понедельник, 30 июля, в сообщении на сайте Минюста Франции.

Как отмечается, осужденный удерживает сотрудницу психиатрического отделения в медицинском блоке с 15:30 по местному времени (16:30 мск). В пенитенциарном учреждении создана кризисная группа, из Марселя на место прибыли спецподразделения.

В ведомстве подчеркнули, что заключенный попал в тюрьму не за преступления террористического характера, он также не считается радикализованным элементом общества. Le Monde уточняет, что мужчина неоднократно приговаривался к длительным срокам заключения за акты насилия. Он угрожает заложнице самодельным оружием, при этом вступает в диалог с силовиками.

Позднее Минюст сообщил, что медсестру удалось освободить через три часа в результате переговоров с осужденным. Она ранений не получила. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

Материалы по теме Демон криминала Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете

Ранее 30 июля из тюрьмы французского города Кольмар сбежали двое заключенных, передает Ouest France. Побег осужденных за кражу был обнаружен рано утром. Братья сбежали по крышам, сделав дыру в потолке камеры и сняв кровлю. Они были приговорены к более чем пяти годам заключения.

1 июля известный во Франции грабитель-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы под Парижем на вертолете. Его выкрали, когда он общался с братом в «семейном блоке», где находятся камеры для продолжительных встреч. Через три недели его заметили в автомобиле, в котором оказалась взрывчатка, однако самому Фаиду удалось скрыться.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!