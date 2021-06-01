Турист прыгнул с обрыва скалы и разбился насмерть

Британский турист спрыгнул с обрыва и разбился насмерть во время отпуска в Португалии. Подробности инцидента публикует The Mirror.

По данным издания, Энди Керр (Andy Kerr) отправился в путешествие вместе со своей девушкой-моделью из Латвии Каролиной Маркевич (Karolina Markevica), как только Португалия ослабила ограничения для туристов.

Однако отдых молодой пары продлился недолго — через несколько дней после приезда мужчина разбился насмерть, спрыгнув с обрыва скалы. По данным местной полиции, произошел несчастный случай.

После инцидента девушка погибшего опубликовала в социальных сетях пост с призывом помочь с расходами на похороны и возвращением тела возлюбленного в Великобританию. На сегодняшний день собрано почти 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей).

Ранее, в мае, российский турист погиб во время похода по национальному парку «Красноярские Столбы». 56- летний мужчина сорвался со скалы в расщелину, через несколько часов его тело извлекли на поверхность спасатели.