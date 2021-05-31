Россиянин сорвался со скалы в национальном парке и погиб

Российский турист погиб во время похода в национальный парк «Красноярские столбы». Такая информация появилась на сайте регионального учреждения «Спасатель».

Уточняется, что 30 мая в организацию поступило сообщение от граждан, писавших о мужчине, который сорвался со скалы в расщелину. Позже тело 56-летнего россиянина извлекли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

В организации отметили, что в мае количество путешественников в национальном парке значительно увеличилось, однако далеко не все соблюдают технику безопасности. Спасатели призвали туристов не идти в поход без специального снаряжения, а также не заходить на закрытые для посещений территории.

«Ведь там каждый может встретить и дикого зверя, и просто-напросто заблудиться или травмироваться», — пояснили в учреждении.

Ранее в мае группа москвичей застряла в 200-метровом каньоне. Путешественники сплавлялись по реке Большая Хоста, когда попали в сильное течение, унесшее их в глубокую впадину. Спасатели эвакуировали группу при помощи мотолебедки.