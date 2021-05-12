Москвичи приехали в Сочи и застряли в 200-метровом каньоне

В Сочи спасли супружескую пару, приехавшую на отдых из Москвы и застрявшую в 200-метровом каньоне. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел вечером во вторник, 11 мая, когда путешественники были на каньонинге на реке Большая Хоста. Сильное течение унесло туристов в 200-метровую впадину. При этом они смогли вызвать спасателей, которым удалось помочь паре с помощью мотолебедки.

В итоге туристов из Москвы отвезли в город. После осмотра медиками серьезных повреждений или травм выявлено не было.

Ранее, в марте, турист на Камчатке сорвался в ущелье и погиб. Незадолго до этого он позвонил в МЧС и запросил помощь — мужчина не мог спуститься самостоятельно. Приезда спасателей он так и не дождался.