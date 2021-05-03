Группа туристов попала под лавину на горном перевале в России

Группа туристов попала под лавину на горном перевале в Бурятии. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС.

Сход снежной массы произошел на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды в Тункинском районе.

Известно, что двое участников незарегистрированной группы успели спастись, троих полностью засыпало снегом. На место происшествия выдвинулись спасатели. Запланирован вылет борта Ми-8 МЧС России для доставки спасателей из поселка Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

18 апреля сообщалось, что в Якутии при сходе лавины на зимней автодороге «Яна» погиб один человек. По сведениям спасателей, из-за обильного снегопада на дороге сошла лавина, в результате которой застряли два автомобиля с людьми. Всего в машинах находились семь человек, в том числе двое детей.