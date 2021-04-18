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В Якутии при сходе лавины на автодороге погиб человек

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Якутии при сходе лавины на зимней автодороге «Яна» погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

По сведениям спасателей, из-за обильного снегопада в ночь на воскресенье на дороге сошла лавина, в результате которой застряли два автомобиля с людьми. Всего в машинах находились семь человек, в том числе двое детей. Состояние шести оценивается как удовлетворительное, человек 1996 года рождения скончался из-за схода снежной массы.

На данный момент проводится эвакуации пострадавших в ближайший населенный пункт. Из Якутска запланирован вылет вертолета со спасателями, медиками и оборудованием.

Ранее разрушительная лавина сошла на село Цахур в Рутульском районе в Дагестане и попала на видео. В Минтрансе региона сообщили, что во время схода лавины засыпало три автомобиля. Без транспортного сообщения остались две пограничные заставы и девять населенных пунктов.

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