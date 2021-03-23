Спасатели пробрались к застрявшим под лавиной в России туристам сквозь метель

Спасательная группа смогла пробраться к застрявшим под лавиной на российском горнолыжном курорте туристам сквозь сильную метель. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает источник, сотрудники МЧС эвакуировали 12 подростков и троих взрослых на снегоходах в мурманских Хибинах. Из-за неблагоприятных погодных условий они также приняли решение эвакуировать туристическую группу из 23 человек, находящуюся поблизости.

Ранее появилась информация о том, что девочка, объявленная погибшей под снежной лавиной в Мурманской области, оказалась жива. Тем не менее она находилась в тяжелом состоянии, и врачам не удалось ее спасти. Перед этим сообщалось, что в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры погиб ребенок.

22 марта стало известно о туристической группе из 16 человек, которые попали под сход лавины в районе станции Имандра Мурманской области. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода. К месту происшествия оперативно направился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска.