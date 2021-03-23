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Сошедшая на российское село разрушительная лавина попала на видео

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Разрушительная лавина сошла на село Цахур в Рутульском районе в Дагестане и попала на видео. Ролик публикует РИА Новости.

В Минтрансе региона агентству сообщили, что во время схода лавины засыпало три автомобиля. Без транспортного сообщения остались две пограничные заставы и девять населенных пунктов. На момент написания заметки сход лавины пока не прекращен.

Пострадавших при сходе лавины нет. Открыть проезд на засыпанной дороге планируется 25 марта.

Ранее стало известно о туристической группе из 16 человек, которые попали под сход лавины в районе станции Имандра Мурманской области. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода. К месту происшествия оперативно направился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска.

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