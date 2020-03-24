Сбежавших из карантина по коронавирусу в другой город россиян нашли

Жителей Сочи, которые нарушили режим самоизоляции и покинули город, нашли в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает «Интерфакс».

По словам Горелых, сотрудники полиции помогли Роспотребнадзору установить личности и места проживания граждан. Представители Роспотребнадзора посетили их квартиры и «провели необходимую работу».

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О побеге двоих россиян, которые вернулись из-за границы и не сдали тесты на коронавирус, стало известно 23 марта. Они посещали США и Испанию, после чего находились на карантине в частном доме. Им грозит административная ответственность за нарушение изоляции.

24 марта в оперативном штабе сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500 — в стране выявили 495 случаев заражения. Большинство зараженных выявлено в Москве — 28 человек, на втором месте по числу инфицирования — Санкт-Петербург (пять человек). Другие инфицированные находятся в Воронежской и Свердловской областях (по четыре случая), Башкирии (три случая), Липецкой (два случая), Орловской (два случая) и Ленинградской областях (два случая), в Приморском крае (два случая). По одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане.

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