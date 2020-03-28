Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный».

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«Я твердо убежден, что любой человек внесет большой вклад в борьбу с коронавирусом, если в ближайший небольшой период времени останется дома», — сказал Даудов.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять нарушителей. Их ждет строгое наказание, заверил спикер парламента.

Въезд в город Грозный ограничивается для всех, кроме жителей столицы, а также работников СМИ, спасателей, стражей правопорядка, работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус. Он призвал чеченцев не передвигаться «туда-сюда».

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