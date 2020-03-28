Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный».
«Я твердо убежден, что любой человек внесет большой вклад в борьбу с коронавирусом, если в ближайший небольшой период времени останется дома», — сказал Даудов.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять нарушителей. Их ждет строгое наказание, заверил спикер парламента.
Въезд в город Грозный ограничивается для всех, кроме жителей столицы, а также работников СМИ, спасателей, стражей правопорядка, работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус. Он призвал чеченцев не передвигаться «туда-сюда».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения