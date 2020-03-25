Кадыров прокомментировал обращение Путина к нации

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к нации и призвал всех осмыслить слова главы государства. Соответствующее заявление было опубликовано в его Telegram-канале 25 марта.
«Мы очень внимательно слушали. Самое главное — народ и каждый человек должны осмыслить слова Владимира Путина и строго соблюдать предлагаемые меры», — отметил Кадыров, перечислив основные поручения российского лидера в связи с распространением коронавируса.
Ранее 25 марта Путин обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Он попросил россиян с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти.
Также президент объявил, что следующая неделя для граждан страны станет нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.
Кроме того, лидер страны предложил перенести дату проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Он отметил, что крайне серьезно относится к этому вопросу и ожидает, что россияне обязательно проголосуют, однако сделают это позже, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.
По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения