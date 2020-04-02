В России число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 30

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло в России до 30, за последние сутки умерли шесть человек, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Так, в Москве за последние сутки зафиксировано три летальных случая, по одному — в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.
Всего за последние сутки новым вирусом в стране заразились 771 человек.
Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах.
Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров высказал мнение, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.
Для снижения скорости распространения заражения и уменьшения нагрузки на систему здравоохранения в Москве и многих других регионах введен режим изоляции. Так, гражданам разрешается выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения