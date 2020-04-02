В России число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 30

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло в России до 30, за последние сутки умерли шесть человек, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Так, в Москве за последние сутки зафиксировано три летальных случая, по одному — в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.

Всего за последние сутки новым вирусом в стране заразились 771 человек.

Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров высказал мнение, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.

Для снижения скорости распространения заражения и уменьшения нагрузки на систему здравоохранения в Москве и многих других регионах введен режим изоляции. Так, гражданам разрешается выходить из дома только по уважительной причине.

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