США перевели производство мяса на военные рельсы

Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о вспышках коронавируса на мясокомбинатах подписал распоряжение, согласно которому заводы включаются в так называемый Акт оборонного производства. Распоряжение требует от мясокомбинатов и сопутствующей инфраструктуры бесперебойной работы пишет Bloomberg.

Решение о переводе производства мяса на военные рельсы принято для того, чтобы не допустить дефицита в стране, так как сейчас работа многих мясокомбинатов приостановлена. В распоряжении сказано, что «закрытия угрожают непрерывному функционированию национальной цепи поставок мяса и птицы, подрывая инфраструктуру во время чрезвычайной ситуации в стране». Правительство обещает предоставить дополнительные средства индивидуальной защиты работникам.

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Однако рабочая группа по экологии назвала приказ «потенциальным смертным приговором», а профсоюз работников пищевой промышленности и торговли заявил, что если сотрудники не находятся в безопасности, то и поставки продовольствия тоже не будут безопасны. По меньшей мере 20 работников этой отрасли умерли от коронавируса, еще у пяти тысяч человек либо положительный результат на вирус, либо они были вынуждены самостоятельно уйти на карантин.

«Люди не должны подвергать свою жизнь риску, выходя на работу», — сказал президент Союза розничных, оптовых и универсальных магазинов Стюарт Аппельбаум.

Профсоюзы выступают против небезопасных условий труда и пытаются добиться повышения заработной платы, коллективные договоры ограничивают их возможности по организации или поддержке забастовок, но, по их заявлениям, на кону сейчас жизнь людей.

На данный момент в США приостановлена работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины. 24 апреля корпорация Tyson Foods Inc. заявила, что закрывает свой крупнейший завод по производству говядины в штате Вашингтон. Компания опубликовала заявление на страницах американских газет, отметив, что «поставки продовольствия нарушаются», что может привести к дефициту мяса.

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