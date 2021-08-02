Мясо предложили обложить налогом

Введение налога на мясо заставит людей сократить его потребление, заявил BBC News основатель крупнейшего в мире производителя так называемого растительного мяса Beyond Meat Итан Браун.

Он предлагает обложить мясо животного происхождения «пигувианским налогом» — такие выплаты взимаются с предприятий, работа которых приводит к появлению негативных побочных эффектов для общества. По мнению главы Beyond Meat, подобная мера помогла бы развивающимся странам инвестировать в производство растительных источников белка.

Браун полагает, что потребители и так начали есть меньше мяса. «По тем данным от покупателей, что есть у нас, 93 процента людей, которые кладут в корзину бургеры Beyond, покупают и животный белок», — добавил он. Интерес к такой продукции широких слоев населения, по его мнению, объясняется тем, что люди сокращают количество мяса в рационе, заботясь о здоровье или климате. Беспокоить их может, по мнению Брауна, и то, как организовано промышленное животноводство.

В феврале Beyond Meat договорилась о поставках своей продукции в ряд сетей быстрого питания, включая McDonald’s. Там представили новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение) и планируют ввести такое мясо и в другие позиции своего меню. Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент — Impossible Foods.