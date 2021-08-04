В Совфеде поддержали идею ввести налог на мясо из-за климата

Член Совета Федерации Алексей Майоров поддержал идею ввести налог на мясо в России с целью снижения рисков изменения климата. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 4 августа.

«Можно это поддержать, но как данность в ответ на те вызовы, которые в области природоохранной деятельности у нас на сегодняшний день стоят. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект», — сказал он.

По мнению сенатора, подобные сборы могут коснуться и других видов продукции. «Углеродные налоги и сборы касаются не только мяса, будут появляться и другие виды товаров через углеродный след, который будет рассчитываться. Это международные вызовы, нам нужно этому соответствовать», — отметил парламентарий.

Майоров считает, что необходимо внедрять новые технологии в сфере животноводства. Он также допустил, что налог на мясо могут внедрить раньше обозначенного срока в 15 лет.

Ранее 4 августа спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил появление налога на мясо. По его словам, климатическая повестка способна изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

Идею обложить мясо налогом высказала ранее компания Beyond Meat — производитель заменителей мяса на растительной основе. Такая мера заставит людей сократить его потребление, полагает основатель фирмы Итан Браун.