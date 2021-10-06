Два московских ресторана попали в рейтинг лучших в мире

Два московских ресторана — White Rabbit и Twins Garden — попали в рейтинг 50 лучших заведений мира по версии британской The World’s 50 Best Restaurants Academy, который опубликован на сайте организации. Рестораны заняли 25 и 30 места в списке соответственно.

В White Rabbit эксперты отметили «захватывающий панорамный вид на Москву», который делает его «лучшим местом в городе для ужина с красивым видом», а также «изобретательную кухню» шеф-повара Владимира Мухина, в которой используются «русские ингредиенты». Концепция Twins garden заключается в том, что 70 процентов ингредиентов, используемых в заведении, поставляется с фермы шеф-поваров братьев Ивана и Сергея Березуцких, которая находится в Подмосковье. При этом остатки продуктов используются на ферме в качестве корма для животных. Это делает производственный цикл практически безотходным.

Первое место в списке занял ресторан Noma в Копенгагене, который эксперты назвали одним из самых популярных заведений в мире. На второй строчке оказался Geranium, находящийся также в Копенгагене, а на третьей — Asador Etxebarri в испанском Ачондо.

В сентябре в список ста лучших поваров мира попали четыре российских шефа: Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие и Анатолий Казаков.