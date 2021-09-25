Эминем займется ресторанным бизнесом

Американский рэпер Маршалл Мэтерс III, более известный как Эминем, захотел заняться ресторанным бизнесом. Он откроет в родном штате Мичиган собственный ресторан, пишет NME.

Эминем откроет закусочную в родном для него Дейтройте, которую он назвал Mom's spaghetti («Мамины спагетти»). Уже 29 сентября жители города смогут попробовать в заведении пасту, фрикадельки, а также сэндвичи с макаронами.

Название закусочной отсылает к треку рэпера Lose yourself, который был представлен как саундтрек к автобиографическому фильму «8 миля». С помощью фразы «Mom's spaghetti» Эминем обозначал внезапный приступ тошноты, который охватывал его из-за стресса перед рэп-баттлом.

Фанаты исполнителя предполагают, что Эминем откроет закусочную в поддержку своего нового альбома. Рекламная кампания ресторана поможет продвигать рэперу свое музыкальное творчество, считают поклонники. Они также предполагают, что Эминем представит новый альбом 1 октября.

Ранее стало известно, что Эминем снимется в криминальном сериале от рэпера 50 Cent. Исполнитель сыграет подростка-осведомителя ФБР. Чтобы визуально омолодить 48-летнего исполнителя, создатели ленты применят компьютерную графику.