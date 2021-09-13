Глава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником и сравнил с Эминемом

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал творчество российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) и тиктокера Дани Милохина. Он подчеркнул, что эти люди производят некачественную продукцию и сравнил их выступления с исполнительским мастерством Эминема, передает РИА Новости.

Фадеев в беседе со студентами Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева заявил, что в настоящее время происходит деградация, и это является проблемой образования и общей атмосферы в том числе.

«Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию — вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы — виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти — колхозники», — заключил глава СПЧ.

Ранее красноярские активисты и депутаты потребовали отменить концерт рэпера Моргенштерна, который должен выступить в регионе 26 сентября. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить шоу артиста и выступили против его приезда. Протестующие также намерены выйти с пикетом, если мероприятие все же состоится.

