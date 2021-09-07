Россияне выступили против концерта Моргенштерна и потребовали цензуры

Красноярские активисты и депутаты потребовали отменить концерт рэпера Моргенштерна, который должен выступить в регионе 26 сентября. Об этом сообщает NEWS.ru.

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить шоу артиста и выступили против его приезда. Протестующие также намерены выйти с пикетом, если мероприятие все же состоится.

«В каждой песне Моргенштерна, простите, обращение к женщине не иначе как "сука", и к этому прилагаются такие глаголы, что вслух не скажешь. Я тогда простой вопрос всем задаю, особенно женщинам, которые пишут в его защиту: а вы как относитесь к тому, что всех вас называют вот так?» — поинтересовался Дюков.

Когда он впервые ознакомился с текстами песен музыканта, он понял, что «молчать просто нельзя». Депутат удивился, что у такой «мерзости» есть миллионы поклонников.

Активист и многодетный отец Вячеслав Богданкевич, который первым запустил в Красноярске кампанию против Моргенштерна, потребовал цензуры в стране. «У нас много чего, что, по-хорошему, нужно подвергнуть цензуре. И мат — это самое безобидное, что они [рэперы] несут в своих песнях. Я считаю, что цензура в России обязательно нужна. Нельзя разрешать все», — высказался активист.

Ранее Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи. На втором месте расположился певец Егор Крид. Замкнул тройку блогер Антон Птушкин.